Adana’nın Yüreğir ilçesinde, park halindeki otomobilin altına giren küçük çocuk, bir vatandaşın son andaki müdahalesiyle ezilmekten kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğun terliği, yol kenarında park halindeki bir otomobilin altına kaçtı. Terliğini geri almak isteyen küçük çocuk, eğilerek aracın altına girdi.

Bu sırada aracına binen sürücü, altında bir çocuk olduğunu fark etmeyerek otomobili hareket ettirmeye hazırlandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan Bahtiyar Ete, hızla müdahale ederek çocuğu aracın altından çekip çıkardı. Ete'nin zamanlaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan kahraman vatandaş Bahtiyar Ete, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk oynarken terliği aracın altına kaçtı. Biz şoföre 'aracı öne al da çocuk terliğini alsın' diyecektik ancak çocuk o sırada zaten altına girmişti. Şoför tam hareket edeceği sırada çocuğu fark edip hemen müdahale ettim. Onu sağ salim kurtardığım için çok mutluyum."