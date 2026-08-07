Kaynak: DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni servis plakalarını satışa çıkarmak amacıyla ihale kararı alması, kentteki servis esnafının tepkisine yol açtı. Piyasadaki mevcut plaka sayısının yeterli olduğunu belirten Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası mensupları, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek protesto gösterisi düzenledi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Sloganlar eşliğinde belediye binasına girmeye çalışan göstericilere güvenlik görevlileri engel olmak istedi. Çıkan arbedenin ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, gruba biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Eylemcilerin alandan uzaklaştırılmasının ardından çevik kuvvet ekipleri belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

"PLAKALAR SATIŞA ÇIKARSA HİZMET VERMEYECEĞİZ"

Olayların ardından oda adına açıklama yapan Esnaf Odası Başkanı Aydın Bulut, yeni plakaların piyasaya girmesi halinde esnafın gelir kaybına uğrayacağını vurguladı. Bulut, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar. Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.