Olay, 24 Temmuz'da Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ü'ye ait konuta kapıyı kırarak giren şüpheliler, çelik kasayı açıp içerisindeki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Orhan Ö. (30) ve M.U.K'yi (17) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada şüphelilerin kapısını kırdıkları eve girişleri ve olayın ardından buradan ayrılmaları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.