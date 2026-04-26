Adana’da meydana gelen olayda, epilepsi hastası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ali Yalçınkaya, henüz bilinmeyen nedenle Seyhan Nehri’ne düştü. Kısa sürede suda gözden kaybolan genci fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve su altı polis dalgıçları sevk edildi. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda genç, nehir kenarında bulunan sulama kanalında bulundu.

Sudan çıkarılan Yalçınkaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.