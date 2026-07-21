İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. D-400 kara yolunda takibe alınan şüpheli TIR, kent merkezinde durduruldu.
Araçta bulunan sürücü A.C.K. ile yolcu konumundaki S.Ç. indirildikten sonra narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirildi. Dedektör köpeğinin sürücü koltuğunun arka bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan ayrıntılı incelemede, poşet içerisine gizlenmiş 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C.K., emniyette verdiği ifadede uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın aldığını öne sürdü. S.Ç. ise ele geçirilen uyuşturucudan haberdar olmadığını savundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.