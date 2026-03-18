İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan detaylı aramada, 72 bin 131 adet uyuşturucu hap, 574 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.S. (26) ve V.Ç. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.