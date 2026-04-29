Adana polisi, Seyhan ilçesinde bir depoya düzenlediği baskında tonlarca kaçak etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEPO DEĞİL ALKOL AMBARI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında önemli bir istihbarata ulaştı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde bir depoda yüklü miktarda kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

BASKININ BİLANÇOSU: 2 BİN 150 LİTRE

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, depo içerisinde istiflenmiş halde toplam 2 bin 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Piyasa değeri yüksek olan kaçak ürüne el konulurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.E.Ş. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ: ZANLI CEZAEVİNDE

Emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.E.Ş., nöbetçi hakimlikte hakim karşısına çıkarıldı. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin bölgedeki kaçakçılık şebekelerine yönelik incelemeleri devam ediyor.