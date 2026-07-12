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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın eşi tarafından ağır şekilde yaralandı. Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir sitede yaşanan olayda, 43 yaşındaki D.G. ile 38 yaşındaki eşi K.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

APARTMAN GİRİŞİNDE SALDIRDI

İddiaya göre, çiftin yaşadığı dairede başlayan tartışmanın ardından K.C. evden çıkarak uzaklaşmaya çalıştı. Eşinin peşinden eline çekiç ve bıçak alan D.G., apartman girişinde kadını yakaladı.

Şüphelinin, eşinin başına çekiçle vurduğu ve ardından bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan K.C., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek koruma altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan K.C.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli D.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ekiplerin, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı soruşturma devam ediyor.