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Kaynak: İHA

Adana genelinde stratejik öneme sahip buğdayda hasat dönemi başladı. Birçok bölgede hummalı çalışmalar devam ederken, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hasat sezonuyla birlikte ortaya çıkan anız yakma sorununa ilişkin üreticilere hayati uyarılarda bulundu.

Anız yakma uygulamasının kısa vadede kolaylık gibi algılansa da uzun vadede tarımsal üretime ve toprağın yapısına telafisi güç zararlar verdiğini vurgulayan Bayazıt, bu yöntemin toprağın geleceğini tehlikeye attığını ifade etti.

Anız yangınlarının toprağın biyolojik ve fiziksel yapısını bozduğunu kaydeden İl Müdürü Bayazıt, şu ifadeleri kullandı:

"Toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar zarar görüyor, organik madde kaybı yaşanıyor ve toprak yapısı bozuluyor. Bu durum, gelecek yıllardaki ürün verimini de olumsuz etkiliyor"

Anız yakmanın sadece toprağa değil, tüm çevreye tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Atilla Bayazıt, kontrol dışına çıkan yangınların ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve enerji nakil hatlarına sıçrama riski taşıdığını; bunun da can ve mal kayıplarına zemin hazırladığını hatırlattı.

Sürdürülebilir tarım için üreticilere çağrıda bulunan Bayazıt, "Toprağımızı korumak, verimliliğini artırmak ve gelecek nesillere sağlıklı tarım arazileri bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle çiftçilerimizin anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayazıt, sürdürülebilir tarım için anızın toprağa karıştırılması ve alternatif tarımsal uygulamaların tercih edilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.