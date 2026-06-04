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Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, özellikle çocukları ve gençleri korumak amacıyla okul okul gezerek kapsamlı bir bilgilendirme seferberliği başlattı.

"SU, EN İYİ YÜZÜCÜYÜ BİLE İÇİNE ÇEKEBİLİR"

Okullarda öğrencilerle bir araya gelen uzman dalgıçlar, sulama kanalları ve nehirlerin barındırdığı gizli tehlikeleri tek tek anlattı. Yüzme bilmenin akıntılı sularda hayat kurtarmaya yetmeyeceğini vurgulayan emniyet mensupları, öğrencilere şu hayati uyarılarda bulundu:

"Sevgili öğrenciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanallarına, göllere ve nehirlere girilmemesi gerekiyor. Bu sular dışarıdan sakin görünse de çok güçlü akıntılara sahiptir. Su, en iyi yüzücüyü bile içine çekebilecek bir kuvvete sahiptir. Yüzmeyi ne kadar iyi biliyor olursanız olun, cankurtaran bulunmayan alanlarda kesinlikle suya girmeyin."

"BİR ANLIK DİKKATSİZLİK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURUYOR"

Akıntılı suların yarattığı ölümcül riske dikkat çeken polis ekipleri, öğrencilerden sadece kendilerini korumalarını değil, çevrelerindeki arkadaşlarını da uyarmalarını istedi. Yapılan açıklamalarda, "Özellikle akıntılı sular çok büyük tehlike oluşturuyor. Bir anlık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Sizlerden isteğimiz, serinlemek için güvenli yüzme alanlarını tercih etmeniz ve arkadaşlarınızı da bu konuda uyarmanızdır" ifadelerine yer verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, benzer acıların bir daha yaşanmaması adına kent genelindeki önleyici eğitim faaliyetlerine ve devriye görevlerine aralıksız devam edileceğini bildirdi.