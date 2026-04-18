Adana’nın kuzeyinde yer alan Aladağ ilçesi, doğanın tüm cömertliğini sergilediği eşsiz bir döneme girdi. Kentin sahil kesimlerinde yazdan kalma günler yaşanırken, yaklaşık bin 500 rakımlı Aladağlar’ın zirveleri beyaz örtüsünü korumaya devam ediyor. Bölgenin simgesi haline gelen Meydan Yaylası, ziyaretçilerine aynı anda hem kışı hem de baharı yaşatıyor.

DOĞANIN ZIT KUTUPLARI TEK KAREDE

Yaylada yer alan gür orman örtüsü ve canlanan doğal yaşam baharın tazeliğini hissettirirken, hemen karşı tarafta yükselen karla kaplı sarp dağlar bölgeyi bir tabloya dönüştürüyor. Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen ilçe, özellikle bu günlerde çevre il ve ilçelerden gelen doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

ZİYARETÇİLER MEST OLDU: DÖRT MEVSİM BİR ARADA

Bölgenin eşsiz dokusunu anlatan ilçe sakinlerinden Abdurrahman Ay, "İlçemizde bir yanda orman, bir yanda karla kaplı dağlar var. Bu özellik burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Türkiye’nin dört bir yanından misafir ağırlıyoruz" diyerek bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Kozan’dan manzarayı izlemeye gelen Erdal Acar ise şaşkınlığını "Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bir yanda bahar havasını solurken diğer yanda kar manzarasını izleyebiliyorsunuz. Herkesin bu doğal şöleni gelip görmesini tavsiye ederim." sözleriyle dile getirdi.

DOĞA TURİZMİNİN YENİ GÖZDESİ

Doğa fotoğrafçıları ve kampçıların uğrak noktası olan Aladağ, sunduğu bu kontrast manzarayla Akdeniz’in sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığını, zirvelerinde bambaşka bir dünyanın kapılarını araladığını bir kez daha kanıtladı.