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Kaynak: İHA

Çukurova'nın tarımsal sanayi hamlesinin en önemli simgelerinden biri olan ikonik bina, güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerde, binanın taşıyıcı kolonlarında geri döndürülemez yapısal hasarlar saptandı. Çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden yapının, geleneksel iş makineleriyle yıkılmasının çok uzun ve riskli olacağı değerlendirilerek patlayıcı mühendisliği yöntemine başvurulmasına karar verildi.

Yıkım ihalesini alan uzman firmanın yürüttüğü hazırlık çalışmaları aylardır titizlikle sürdürülüyordu. Gelinen son aşamada operasyonun teknik detayları netleşti:

İçerisi Tamamen Temizlendi: Binanın metal söküm, hurda ve geri dönüştürülebilir malzeme ayrıştırma işlemleri tamamlandı. Yapının içi patlamanın etki gücünü ve çevreye saçılacak molozu minimuma indirmek adına tamamen boşaltıldı.

Binanın omurgasını oluşturan ana taşıyıcı kolonlara milimetrik hesaplamalarla delikler açılarak tam 2 bin 700 adet dinamit yerleştirildi.

Bölge trafiğini ve günlük yaşamı doğrudan etkileyecek olan kontrollü patlatma işlemi, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.00 sularında gerçekleştirilecek. Yetkililer, patlama anı ve hemen sonrasında oluşacak toz bulutu nedeniyle şu kritik önlemlerin alınacağını duyurdu:

Yıkım operasyonu esnasında çevre güvenliğini maksimum düzeyde tutmak amacıyla, binanın hemen yakınından geçen D-400 kara yolu patlama saatinde çift yönlü olarak tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Çevredeki binalar ve yerleşim yerleri için de geniş bir emniyet şeridi oluşturulacağı, vatandaşların patlama saatinde bölgeden uzak durmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine mutlak suretle uymaları gerektiği hatırlatıldı. Patlatmanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına derhal başlanacak.