Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 21 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam Mahallesi’ndeki bir adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.