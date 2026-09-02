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Kaynak: İHA

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseriyle ileri ve geri manevra yaptığı sırada, 70’li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir kişi, aracın önünden geçmek istedi.

Sürücü, şahsı fark etmeyerek beton mikseriyle üzerinden geçti.

Kazayı fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.T.’nin işlemleri sürerken, üzerinden kimlik çıkmayan ve 70’li yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.