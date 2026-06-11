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Kaynak: DHA

Adana’da bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, dairede mahsur kalan köpeği de kurtardı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10’uncu katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, bir köpeğin evde mahsur kaldığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle köpek kurtarılırken, alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.