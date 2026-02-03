Cuma günü etkili olan ve metrekareye 138 kilogram yağış düştüğü Adana'da Buruk Mezarlığı yanındaki derenin taşması sonucu kabirler sular altında kaldı.

Suların çekilmesinin ardından ise bazı mezarlar çöktü. Aileler ise mezarlığa gelerek tepki gösterdi. Bunlardan biri de 25 Haziran 2023 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Elma'nın annesi Elif Elma (59) ve akrabaları oldu.

Mezarlıkların çöktüğünü duyunca kabre gelen anne gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Mezarın çöktüğünü gören anne bir yandan mezarı düzeltmeye çalışırken bir taraftan da büyük üzüntü yaşadı.

"MEZARIN BU HALE GELDİĞİNİ GÖRÜNCE YIKILDIM"

Gözyaşları içinde konuşan anne Elma, "Kurban olurum Sinan'ım. Gençliğine kurban olurum. Benim çocuğum daha 21 yaşındaydı. Oğlumun mezarına her gün geliyordum. Mezarının bu hale geldiğini görünce yıkıldım. O gün mahallede kavga vardı, oğlumun olayla hiçbir ilgisi yoktu. Yok yere vurdular" diyerek feryat etti. Yaşanan olay çevredeki vatandaşları da duygulandırdı.