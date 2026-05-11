Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’ndeki tarihi Taşköprü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubuyla birlikte serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren Enes Kozak (17), bir süre sonra suyun akıntısına kapıldı. Kozak’ın kısa sürede gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ivedilikle su altı arama polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan dalgıç polislerin nehirde gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde gencin bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kozak, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki genç, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak Enes Kozak, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yetkililer, yaşanan üzücü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.