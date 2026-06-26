Kaynak: İHA

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da, coğrafi işaretli Adana Karpuzu’nun hasadı tüm hızıyla sürüyor. Tarlalarda özenle yetiştirilen karpuzlar, 40 dereceyi aşan sıcaklık altında çalışan işçiler tarafından tırlara yüklenerek ülkenin farklı noktalarına ulaştırılıyor. Yaklaşık 15 kişilik ekiplerin görev aldığı yükleme çalışmalarında her tıra ortalama 25 ton karpuz yerleştiriliyor ve günlük ortalama 35 tır sevkiyata gönderiliyor.

"Sıcakta çalışmak gerçekten çok zor"

Yükleme işçilerinden Emre Bakır, yüksek sıcaklıkların çalışma şartlarını oldukça ağırlaştırdığını belirterek, "Durumumuz ortada. Hava aşırı sıcak, Çukurova adeta kavruluyor. Gölgede bile sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bu şartlarda çalışmak vücudu zorluyor. Buna rağmen arkadaşlarımızla birlikte hasadı tamamlamak için mücadele ediyoruz. Gün sonunda bileklerimiz ağrıyor" ifadelerini kullandı.

"Mecbur çalışıyoruz"

Bir diğer işçi Esat Akan ise geçimlerini sağlamak için zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Akan, "40-45 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Mesaimiz sabah 03.00'te başlıyor, hava kararana kadar sürüyor. Ekmek paramızı kazanmak için buna mecburuz. Günlük yevmiyemiz 3 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. Her gün ortalama 35-40 tır karpuz yüklüyoruz" diye konuştu.