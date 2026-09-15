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Kaynak: İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz’deki mikroplastik kirliliğinin azaltılması amacıyla Adana’da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerde denetim yaptı.

Kent genelinde gerçekleştirilen kontrollerde 170 tesis incelendi. Denetimler sonucunda çevre mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında ayrıca 12 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Adana’nın yanı sıra bölgede yürütülen denetimlerde de 1 Temmuz’dan bu yana çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 76 tesise toplam 153 milyon 599 bin TL idari para cezası kesildi.

Denetimler sonucunda 28 tesisin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.