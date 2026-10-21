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Kaynak: DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden biri, kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Musaoğlu hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

“30 BİN LİRALIK BORÇ İÇİN 5 MİLYON TL İSTEDİLER”

Baba Ercüment Musaoğlu, saldırının borç meselesinden kaynaklandığını öne sürerek, “30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler” dedi.

Anne Nursel Musaoğlu da saldırganların yakalanmasını isteyerek, “Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar” ifadelerini kullandı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Musaoğlu'nu başından vurarak ağır yaraladığı belirtilen 17 yaşındaki A.E., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.