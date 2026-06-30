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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen tırı merkez Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın dorsesinde bulunan çuvallar incelendi. Yapılan aramada 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun ardından sürücü A.C. (56) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da incelemelerin sürdüğü noktaya giderek operasyona katılan narkotik personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.C., sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, narkotik ekiplerinin takip ettikleri tırı durdurarak gerçekleştirdiği arama anları polis kamerasınca kayıt altına alındı.