Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf A. (25), bir arkadaşıyla birlikte kanal kenarında oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalarak çırpınan genç, çevredekilerin ve arkadaşının çabalarına rağmen güçlü akıntıya karşı koyamayarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin kanal boyunca gerçekleştirdiği ilk arama tarama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın kararması ve akıntının şiddeti nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.