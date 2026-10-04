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Kaynak: Haber Merkezi

Adana ve çevre illerde hissedilen 17 dakika arayla iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olarak belirlendi.

ADANA'DA PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

AFAD’ın ilk verilerine göre deprem 4,8 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı Adana’nın yanı sıra çevre ilçelerde ve yakın illerde de hissedildi.

4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ADANA'NIN ARDINDAN OSMANİYE'DE DE DEPREM

Adana'da meydana gelen depremlerin hemen ardından, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Depremlerden sonra vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. AFAD’ın son deprem verileri ve bölgede yapılacak kontroller takip ediliyor.

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Mustafa Yavuz, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk iletilmedi. Saha taramaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN DEPREMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AFAD, Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye ilimizin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. "

'GEÇMİŞ OLSUN'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Çiftçi, "GEÇMİŞ OLSUN Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AKIN GÜRLEK'TEN DEPREM MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, "Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" sözlerini sarf etti.

MURAT KURUM: DEPREMLERİN ARDINDAN TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.