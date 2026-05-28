Olay, 26 Mayıs’ta Kozan ilçesindeki kurban pazarında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 4 yıldır aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Pazarda başlayan gerginlik daha sonra Çanaklı Mahallesi’ne taşındı.

POMPALI TÜFEK VE SİLAHLAR KULLANILDI

Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı belirtildi. Başından vurularak ağır yaralanan Sinan Köten, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Köten, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan M.K. ile K.K.’nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgada kullanıldığı değerlendirilen silahlara da el konuldu.

Olayın baş şüphelisi olduğu belirtilen İ.T. ile birlikte M.T., F.T., Y.T., E.G. ve C.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.