Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ahşap parke ve panel üretim fabrikasında yangın çıktı. Merkez Adana’nın Sarıçam ilçesinde yer alan tesiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AOSB’ye bağlı itfaiye birimleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’ların da destek verdiği öğrenildi. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.