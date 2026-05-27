Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmanın ardından hastaneye kaldırılan bir kişi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KURBAN PAZARINDA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre olay, Kurban Bayramı arefesinde Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi husumeti bulunan iki grup, ilk olarak kurban pazarında karşı karşıya gelerek tartıştı. Gerginlik, tarafların mahallede yeniden karşılaşmasıyla daha da büyüdü. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çatışma esnasında Sinan Köten ve yanında bulunan 2 arkadaşı mermilerin hedefi olarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Sinan Köten, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇEVREDEKİ EV VE ARAÇLARA KURŞUN YAĞDI

Silahlı kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, mahalledeki bir evin pencerelerine ve park edilmiş bir kamyonun dikiz aynasına isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olay yerinde detaylı bir çalışma yürüten polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.