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Kaynak: İHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde, öğle saatlerinde İbrahim Gök'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşana kadar mahalle sakinleri kendi imkânlarıyla harekete geçerek su tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü personeli, koordineli bir çalışma yürüterek yangını kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.