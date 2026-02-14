Bir dönem yaptığı transferlerle Süper Lig'e de damga vuran Adana Demirspor'da çöküş devam ediyor. TFF 1. Lig'den düşmesi de kesinleşen Adana ekibinin net borcunu kulüp başkanı Ertan Zeybek açıkladı.

Zeybek, “Borç şu an 25 milyon avro civarında. Faizler günlük işliyor. Diyelim ki kasada 10 milyon avro olsa, borcun yüzde 90’ının kapanabileceğine inanıyorum. Çünkü bu borçların büyük bölümü pazarlık ve ikili diyalogla düşürülebilir. Alacaklılara, ‘Taraftarın gücü bu kadar’ diyerek masaya oturacağız” diye konuştu.

Kulübün yönetilebilir hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Zeybek, “Daha önce kulübü devralmak isteyenlerde ciddiyetsizlik vardı. Şimdi muhatap doğrudan taraftar. Bu adım, yatırımcıların ve yönetmek isteyenlerin önünü açmak için atıldı. Adana Demirspor, bu şehrin en büyük değeri ve markasıdır. 1940’tan bu yana nasıl yaşadıysa, bundan sonra da camiası ve taraftarıyla yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.