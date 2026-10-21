Mali açıdan zor günler geçiren Adana Demirspor'da eski teknik direktör Vincenzo Montella'dan kulübe önemli bir destek geldi.

İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor'dan olan 330 bin euroluk alacağından vazgeçti.

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde düzenlenen toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Montella'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki isim de kulübün mali yükünün hafifletilmesine katkıda bulunan deneyimli teknik adama teşekkür etti.

'ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI'

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un zor döneminde önemli bir fedakarlık yaptığını belirtti.

İtalyan teknik adamın Adana Demirspor'da görev yaptığı döneme de değinen Surözü şu ifadeleri kullandı:

"Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana’da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella’dan, Montella Adana’dan kazandı. Montella, son dakikada Adana’ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella’ya çok teşekkür ederiz"

'FIFA'DA DOSYA AÇTIRIP EKSİ PUAN CEZASI ALMAMIZA SEBEP OLABİLİRDİ'

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Montella'nın alacağından vazgeçmesinin kulübü olası yaptırımlardan korumak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İtalyan teknik adamın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurabileceğini belirten Zeybek, bu durumun kulüp açısından yeni cezalar doğurabileceğine dikkat çekti.

'3,5 MİLYON EURO BORCU 347 BİN EUROYA KAPATTIK'

Adana Demirspor'un mali durumuna ilişkin de bilgiler veren Ertan Zeybek, yönetim olarak son 10 ayda önemli miktarda borcun kapatılmasını sağladıklarını ifade etti.

Toplam dokuz dosyanın sonuçlandırıldığını açıklayan Zeybek, kulübün geleceği için şehirdeki tüm paydaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Montella hoca bunu FIFA’ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum"