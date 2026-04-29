Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Bölgeden yayılan ağır kokuları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin koku gelen bölgede yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, parçalanmış halde bir erkek cesedine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti işlemlerinin yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.