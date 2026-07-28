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Kaynak: AA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık avlamak isterken suya düşüp gözden kaybolan bir kişi için geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, balık tutmak üzere Koruklu Mahallesi mevkisindeki Ceyhan Nehri kıyısına giden iki arkadaştan biri, dengesini yitirerek nehre düştü. Suya düşen kişinin kısa sürede sürüklenerek gözden kaybolması üzerine yanındaki arkadaşı vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine emniyet güçleri, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.