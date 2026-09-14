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Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kısa film yarışmalarının finalistleri belli oldu.

Bu yıl yarışmalara toplam 983 başvuru yapılırken, değerlendirmelerin ardından 63 film finale kaldı. Filmler; Ulusal Kısa Film, Uluslararası Kısa Film, Yapay Zeka Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere dört kategoride yarışacak.

ULUSAL YARIŞMADA 10 FİNALİST

Ulusal Kısa Film Yarışması'na yapılan 412 başvurudan 10'u finale seçildi. Berna Sitera Değirmen'in “Aşk ve Diğerleri”, Yaşar Güney Yurdakul'un “Bir Gece Kadar Uzak”, Salih Ortaçay'ın “Gece Mesaisi”, Erol Küçük'ün “Hazirun”, Ecre Begüm Bayrak'ın “İstiğfar ya da Kar”, Halil Tanışan'ın “Otel”, İlayda İşeri'nin “Tarla Fareleri”, Elit İşcan'ın “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum”, Buse Halaçoğlu'nun “Yakın” ve Dalya Keleş'in “Yerçekimi” adlı filmleri ödül için yarışacak.

Jüride yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ile yönetmen ve senarist Umut Subaşı bulunuyor.

13 ÜLKEDEN FİLMLER ADANA'YA GELİYOR

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ise 13 ülkeden 10 film yer alacak. Yarışmanın jürisini Meksikalı yönetmen Joaquín del Paso, yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu oluşturacak.

YAPAY ZEKA FİLMLERİ İLK KEZ YARIŞACAK

Festivalde bu yıl ilk kez Yapay Zeka Kısa Film Yarışması düzenlenecek. Kategoriye yapılan 105 başvuru arasından 10 yapım finale kaldı.

“7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü”, “Başka Türlü”, “Bir Dilek Tut”, “Gece Yarısı, Benimle”, “İnsan Çiftliği”, “İzler”, “Lekesiz”, “Sanatorium Poetica”, “Son Dodo” ve “Yüce Sezar!” festival tarihinde ilk kez verilecek ödül için yarışacak.

21 ÜNİVERSİTEDEN 33 ÖĞRENCİ FİLMİ

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'na yapılan 312 başvurudan 33 film seçildi. Türkiye'deki 21 farklı üniversiteden genç sinemacıların yapımları; kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma dallarında yarışacak.

Öğrenci filmlerini oyuncu Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve yapımcı Yamaç Okur değerlendirecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül'de başlayacak. Yarışmaların kazananları ise 3 Ekim'deki Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi'nde açıklanacak.