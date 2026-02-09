Adana AK Parti Milletvekili Sunay Karamık, Adana’da katıldığı toplantılarda yaptığı açıklamalarda Söylemez’in görevine devam edeceğini vurgulayarak, “Hacer Söylemez görevini layıkıyla yerine getiriyor. Adana’ya en iyi şekilde hizmet ediyor. Buna şahidim, kefilim” ifadelerini kullandı.

Karamık’ın, Söylemez’e olan desteğini AK Parti Genel Merkezi’nde de açık şekilde dile getirdiği, Genel Merkez yönetiminin de bu destekten memnuniyet duyduğu ve Söylemez’e yönelik güvenin sürdüğü öğrenildi.

Bazı çevrelerin Söylemez’in görevden alınacağı yönündeki iddialarına da değinen Karamık, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, teşkilat çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Karamık, Söylemez’e her platformda destek verdiğini ifade ederken, Adana teşkilatının uyumlu ve güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.