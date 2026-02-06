EFSANEVİ GRUP GERİ DÖNÜYOR

Türk alternatif rock sahnesinin sevilen isimlerinden Adamlar, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Grubun resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre yeni dönemin ilk konseri 2 Nisan’da İstanbul’daki Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek.

ARA SONRASI UZUN BEKLEYİŞ

Eylül ayında tüm faaliyetlerini durdurma kararı alan grup, o dönemde gerekçelerini açıklamamış; planlanan konserlerin tamamı iptal edilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 7 aylık sessizliğin ardından gelen bu duyuru, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

SOSYAL MEDYA DALGASI: LOGO DEĞİŞİMİ VE KISA VİDEOLAR

Grubun Instagram sayfasında, eski gönderilerin tamamen silindiği ve yeni dönemle ilgili paylaşımların başladığı dikkat çekti. Paylaşımlar arasında kısa videolar da yer alırken, bu hamle hayran kitlesinde Adamlar döndü yorumlarını güçlendirdi.

KONSER DETAYLARI VE BEKLENTİ

Yeni dönemin açılış konseri 2 Nisan’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Henüz yeni kadro veya sahne düzeni ile ilgili resmi detaylar paylaşılmasa da, bu konser grubun yıllar sonra sahne enerjisiyle yeniden buluşma fırsatı sunacak.

Son albümleri Kahırlı Merdiven, 2024 sonunda yayımlanmıştı; en son konserlerini ise 20 Eylül’de Ankara’da vermişlerdi.

ADAMLAR KİMDİR, ADAMLAR’IN MÜZİK SERÜVENİ

2014 yılında kurulan Adamlar, kısa sürede Türk rock sahnesinin özgün temsilcilerinden biri haline geldi. Grup; Rüyalarda Buruşmuşum, Acının İlacı, Sarılırım Birine, Dalgalı gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Aranın ardından gelen geri dönüş haberi, uzun süredir bekleyen dinleyiciler ve müzik çevrelerinde büyük ilgi görüyor.

BEKLENTİLER VE İPUÇLARI

Grubun sosyal medya duyurusu, yalnızca konser tarihini vermekle kalmadı; yeni müzikal dönem sinyalleri olarak algılanan görsel değişiklikler ve paylaşımlar da müzikseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Henüz yeni albüm ya da turne detayları paylaşılmasa da bu ilk konser, Adamlar’ın sahne enerjisini yeniden test edeceği önemli bir buluşma olacak.