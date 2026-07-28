Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Teknoloji ve kamu yönetimini entegre etme vizyonunu sürdüren BAE, yargı süreçlerini hızlandıracak tarihi bir adıma imza attı. Ülkenin adalet sistemine yapay zekayı entegre eden bu yeni platform, küresel ölçekte türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

ŞEYH MANSUR BİN ZAYİD: "İNOVASYON, ADALETE HIZLI ULAŞMANIN EN GÜVENLİ YOLUDUR"

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid, yapay zeka destekli platformun ülkesinin küresel alandaki yenilikçi başarılarından biri olduğunu belirtti.

Projenin BAE'nin vizyonunu yansıttığını vurgulayan Bin Zayid, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adım, inovasyonun adalete çok daha hızlı, etkin ve yetkin bir şekilde ulaşmanın temel yolu olduğuna dair sarsılmaz inancımızın bir tezahürüdür. Yeni platformumuz, kamu yönetimi ve hukukun modernize edilmesinde BAE'nin küresel bir rol model olma konumunu pekiştirecektir."

YARGI SÜREÇLERİNDE HIZ VE VERİMLİLİK DÖNEMİ

Yapay zeka altyapısıyla desteklenen yeni yargı platformunun; dava süreçlerini hızlandırması, dosya incelemelerindeki bürokrasiyi azaltması ve adli süreçlerdeki verimliliği en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor. BAE'nin bu hamlesi, geleceğin dijital hukuk düzenine geçişte diğer ülkeler için de önemli bir emsal oluşturuyor.