Adaletin zamanlaması olmaz, olmamalıdır. Ancak bir ülkede yıllardır kamuoyunun önünde duran ağır iddialar, tam da muhalefet belediye başkanlarının soruşturulduğu ve tutuklu yargılandığı bir dönemde yargının gündemine giriyorsa, toplum ister istemez kararın arkasındaki takvimi sorgular. Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmanın zamanlamasının "manidar" bulunması tam da bu yüzden.

Ankara’yı 23 yılı aşkın süre yöneten Gökçek hakkında belediye harcamalarından imar uygulamalarına, ihalelerden Ankapark’a kadar sayısız iddia gündeme geldi, kitaplara konu oldu. İddia makamının, bu dosyalar kamuoyunun önüne ilk kez konulduğunda aynı hukuki refleksi göstermesi gerekirdi. Üstelik bunlar birkaç ay içinde ortaya atılmış, gelip geçici siyasi tartışmalar da değildi. Yıllar boyunca kamuoyunda konuşuldu, tartışıldı, belgeler ve dosyalar üzerinden gündeme getirildi.

Bugün ise tablo çok farklı. Soruşturmaların, operasyonların ve tutuklamaların siyasetin merkezine yerleştiği bir vasatta yargı, uzun yıllar AK Parti’nin en güçlü isimlerinden biri olan Melih Gökçek’e yönelmiş durumda. Bu hamleyi geçmişteki pasiflikten bağımsız okumak imkânsız.

Adaletin görüntüsü

Adalet yalnızca mahkeme salonunda verilen son karardan ibaret değildir. Toplumun, hukukun herkese ayrım gözetmeksizin ve eşit şekilde uygulandığına inanması, yargının tarafsızlığına güven duyması da adalet duygusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Adalet görüntüsünün zedelendiği yerde, verilen doğru kararlar dahi toplumun şüphesini gidermeye yetmez.

İşte bu nedenle mesele yalnızca Melih Gökçek meselesi veya kişisel bir hesaplaşma değildir. Adaletin kendisi kadar, hakkaniyet görüntüsü de önemlidir. Çünkü hukukta farklı isimler için farklı standartların uygulandığı kanaati bir kez yerleştiğinde, yalnızca tartışılan dosya değil, yargının bütünü bundan zarar görür.

Burada tutuklamanın bir ceza değil tedbir olduğunu ve ceza muhakemesinde yalnızca şartları oluştuğunda başvurulacak son çare niteliğinde bulunduğunu özellikle hatırlatalım.

Ancak muhalif belediye başkanları en sert tedbirlerle tutuklu yargılanırken, hakkında yıllardır bu kadar ağır iddialar bulunan eski bir belediye başkanının dosyalarının nasıl ele alındığına, sürecin hangi esneklikle yürütüldüğüne toplumun bakması kaçınılmazdır. İstenen aynı hukukun, aynı ölçülerle herkese uygulanmasıdır.

Kimin sırası sorusu

Hukuk işini yapmalıdır. Fakat sadece bugün siyaseten uygun görülen bir dosya için değil, yıllardır kamuoyunun önünde duran bütün ciddi iddialar için aynı kararlılıkla hareket etmelidir.

Çünkü adaletin en büyük düşmanı yalnızca adaletsizlik değildir. Bir ülkede insanların, kimin ne yaptığına değil, kimin sırasının geldiğine bakmaya başlamasıdır.

Adaletin siyasi takvimi olmaz. Olmamalı.