Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgulanan adalet emrini merkezine alan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi; klasik hat sanatının estetik değerinin yanı sıra insani değerleri de gündemine alarak Türkiye'den dünyaya uzanan yolculuğuna devam etmişti. Serginin açılış konuşmalarında, kültürel diplomasiye katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinilerek, hat sanatının evrensel diliyle değerlerin paylaşılmasına dikkat çekilmişti.

Açılış programı Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Adil Akaltun ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün katılımlarıyla gerçekleşmişti.

Amsterdam'da gerçekleşen Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi'nde, 1946'dan bu yana devletler arası uyuşmazlıkların çözümünde en yüksek yargı mercii olarak görev yapan Lahey Uluslararası Adalet Divanı da tekrar gündeme gelmişti. Kürsü konuşmalarında ortak bir düşünce olarak Âdil-i Mutlak'ın adaletin merkezlerinden birinde sergilenmesi fikri de dile getirilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Bulunduğumuz ülkelerde bizi tanımayanlara kendimizi bu eserlerle anlatabilmek çok önemli. Hollanda'nın farklı şehirlerinde sergilenmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.