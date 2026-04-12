ABD’de idam cezası alan adamın zihinsel engelli olduğu anlaşılınca infazı durduruldu fakat avukat bulamayınca 48 yıl idam hücresinde kaldı.

ABD’nin Teksas eyaletinde temyiz mahkemesi, yaklaşık 50 yıldır idam hücresinde bulunan bir adamın cezasını bozdu. 70 yaşındaki Clarence Curtis Jordan, 1978’de Houston’da bakkal Joe L. Williams’ı öldürmekten hüküm giymiş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.

ŞİZOFRENİ, ZİHİNSEL GERİLİK, BEYİN FONKSİYON BOZUKLUĞU

Posta'daki habere göre, sonraki yıllarda mahkemeler, zihinsel engelleri bulunan Jordan’ın ‘yargılanmaya ehil olmadığını’ anladı. Zeka seviyesi (IQ) 56-60 puan arasındaydı. Kendisine şizofreni, zihinsel gerilik ve organik beyin fonksiyon bozukluğu teşhisi konmuştu. Bu durumda anayasal standartlara göre idam edilemezdi.

MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLECEK

Öte yandan Jordan kendini savunamadığı için avukat isteyemedi. Yaklaşık 30 yıl avukatı olmadı ve bu süre içinde davası aktif şekilde takip edilmedi. Adeta idam hücresinde unutuldu.

2024’te bir avukat davayı devraldı ve ölüm cezasının kaldırılması için başvurdu. Başvuruda, Jordan’ın yaklaşık 50 yıldır idam hücresinde olduğu ve bu sürede unutulduğu belirtildi. Mahkeme, ölüm cezasını iptal etti. Ancak mahkumiyeti geçerli olacak ve cezanın müebbet hapse çevrilmesi bekleniyor.