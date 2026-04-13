Adalet Peşinde Aileleri, 6 Şubat depremlerinde Adana’da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı’nın 20 Nisan’da istinafta duruşmalı olarak görülecek davası öncesinde, Ankara Güvenpark'ta basın açıklaması yaptı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan, Hasan Alpargün Apartmanı davasına çağrı

Adalet Peşinde Aileleri, Ankara'da yaptıkları basın açıklamasında, Adana’da görülecek Hasan Alpargün Apartmanı davasının duruşması öncesi "olası kast" kararının korunmasını talep etti.

"BU YIKIM MUKADDERAT DEĞİL OLASI KASTTIR"

Açıklamada, "Üç yıldır deprem davalarına ilişkin yürütülen yargılamaların büyük bir kısmı bilinçli taksirle yani 10 yıl, 15 yıl verilecek olan cezalar ile sürdürülüyor. 6 Şubat'ta biz canlarımızı ararken, sanık Alpargün deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtı. Adana'ya getirildiğinde sanık Alpargün gazetecilere yıkıma ilişkin 'mukadderat' demişti. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Mukadderat değil olası kasttır. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. 27 Eylül 2024'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Alpargün'e enkaza hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için 62 kez müebbet, 34 erkek için ise 865 yıl hapis cezası verdi. Yerel mahkeme sanık Alpargün'ün muhtemel neticeyi göze alıp kabullendiği sonucuna vardı. 'Ne olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiğine kanaat getirdiği için olası kastan hüküm kurdu. 21 Şubat 2025'te Adana Bölge Adliye Ceza dairesi, sanığa verilen cezanın, sanık 'insanların ölmesini arzulamamıştır' diyerek hukuka uygun olmayan bir şekilde bozdu. 30 Ekim 2025'te yerel mahkeme bir kez daha Alpargün'e olası kat suçundan ceza verdi" ifadeleri kullanıldı.

"YİTİRDİĞİMİZ VE SEVDİKLERİMİZ İÇİN OLASI KASTIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir Cumhuriyet Savcısının, 6 Şubat depremlerinin 250-300 yılda bir gerçekleşen afetsel nitelikte bir deprem olduğunu savunarak, yerel mahkemenin onlarca sayfalık kararına sadece bir paragrafla itiraz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde Alpargün Apartmanı dosyası duruşmalı olarak görülecektir. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak dosya içerisindeki gerçeklerle sanığın ikrarını yok sayarak, sanığın yüksek mühendis olduğu gerçeğini dışlayarak baştan savma şekilde hazırlanmış savcının itirazını kabul etmiyoruz. Bu savcı suçu 250-300 yılda bir gerçekleşen nitelikte bir afet olan depreme atmıştır. Oysa 6 Şubat'ın suç ortaklarından AFAD, bu sene yaptığı açıklamasında, 'Türkiye'nin 485 diri fay hattı ile dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığını' belirtmektedir. 'Ülkemizde ortalama her üç yılda bir 6 büyüklüğünde her beş yılda bir 6 büyüklüğünün üzerinde ve her 10 yılda bir ise 7'den büyük deprem yaşanmaktadır' diyorlardı.

20 Nisan'da Adana'da olacağız. Depremde kaybettiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkacağız. Adana Hasan Alpargün davasında çıkan 'olası kast' kararının onaylanması hayati önemdedir çünkü diğer davalarda sorumlular halen bilinçli taksirle öldürmeden yargılanıyor. Gerçek suçlular gizleniyor. Biz yitirdiğimiz sevdiklerimiz için olası kastın uygulanmasını istiyoruz."

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Döne Kaya, İnşaat Mühendisleri Odaları tarafından etkinlik sahiplerine yazılar gönderildiğini belirterek, "Öncelikle biz sadece inşaat mühendislerinin ceza alması için uğraşmıyoruz. Bizler adil bir yargılama istiyoruz. Sorumluluk silsilesinde yer alan müteahhit, inşaat mühendisi, yapı denetim, kamu görevlileri, belediyedeki çalışanlar, meclis üyesi, bu imara açan her bir meclis üyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na kadar tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

KARAKAYA: "İNSANLARIN SEVDİKLERİ DEPREM YÜZÜNDEN DEĞİL, BİR KATLİAM SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"

KKTC'den Adalet Peşinde Aileleri'ne destek olmak için Ankara'ya geldiğini söyleyen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da "Bizde de Grand İsias Otel gerçeği ve katliamı var. O binada 72 can, 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 26 çocuk öldürüldü. Binlerce insan katledildi. Buradaki halkın, insanların sevdikleri deprem yüzünden değil, bir katliam sonucu hayatını kaybetti. Susmayacağız, unutmayacağız. Hem şampiyon meleklerimizin, hem tur rehberlerimizin, tüm depremde o binalar yüzünden hayatını kaybeden insanlar için, sevdiklerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.