Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı

Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı

Mısır’da televizyonda suç ve güvenlik programları sunan Sarah Khalifa, dev uyuşturucu operasyonu ve adam kaçırma suçlamalarıyla 11 kişiyle birlikte asılarak idam cezasına mahkum edildi.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 1

Mısır’da ekranlarda güvenlik ve suç konularını işleyen ünlü televizyon sunucusu Sarah Khalifa, karıştığı skandallar zinciri sonrası idam cezasına çarptırıldı.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 2

Başkent Kahire’deki mahkeme, Khalifa ile birlikte 11 sanığı uyuşturucu üretimi ve ticareti amacıyla organize suç örgütü kurmak, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak suçlarından suçlu bularak asılarak idama mahkum etti.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 3

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin haberine göre güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalathanelerine düzenlediği baskınlarda 750 kilogramı aşkın uyuşturucu madde, çok sayıda hammadde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 4

Mahkeme, bu cezanın yanı sıra Khalifa ve bazı sanıklara, genç bir erkeğin kaçırılarak darp edilmesi olayıyla ilgili açılan ayrı bir davadan da 5’er yıl hapis cezası verdi.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 5

Mısır yasaları uyarınca dosya, nihai karar öncesinde dini görüş alınması amacıyla Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a sevk edildi.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 6

Müftülük onayının ardından açıklanan idam kararının henüz kesinleşmediği ve sanıkların kararı temyize götürme haklarının bulunduğu öğrenildi.

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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 7
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 8
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 9
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 10
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 11
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Adalet kalemi kırdı: Ünlü isim için temyiz saati başladı - Resim: 12
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