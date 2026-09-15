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Kaynak: ANKA

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerinin, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla başlattığı adalet nöbeti 5'inci gününde devam etti.

Adalet Bakanlığı önündeki eylemde akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PANKARTLAR EMNİYET TARAFINDAN KALDIRILDI

Depremzedeler, Manolya Sitesi ve Ezgi Apartmanı davalarının sanıklarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı pankartları 5 gündür eylem alanında kullanıyordu.

Emniyet güçleri, pankartlar nedeniyle depremzedeleri “Cumhurbaşkanı'nın itibarının zedelendiği” gerekçesiyle uyardı.

Depremzedelerin pankartları kaldıramayacaklarını belirtmesinin ardından pankartlar emniyet güçleri tarafından alındı.

DÖNE KAYA'DAN TEPKİ

Platform Sözcüsü Döne Kaya, pankartların kaldırılmasına tepki göstererek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri hatırlattı.

Kaya, “6 Şubat depreminde enkazda altı gün kalan ailemin karakteri zedelenmiyor, kişiliği zedelenmiyor. 6 Şubat'ta ölen 53 bin insanın itibarı zedelenmiyor” ifadelerini kullandı.

“İTİBARI ASIL ZEDELEYEN...”

Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer de karara tepki gösterdi. Gezer, Cumhurbaşkanı'nın itibarını asıl zedeleyenin, Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kervan Pastanesi'nin sahibi olduğunu savundu.