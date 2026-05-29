Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, ülke genelindeki kamulaştırma bedellerinin oldukça farklı usullerle tutulduğu tespit edildi. Bazı bedellerin ilgili idarelerin kendi hesaplarında, bazılarının hak sahipleri adına açılan bireysel hesaplarda, bazılarının ise doğrudan mahkeme hesaplarında bekletildiği belirlendi. Uygulamadaki bu çok başlılığın hem süreçlerde ciddi bir bürokratik karmaşaya hem de vatandaşlar açısından zaman ve hak kayıplarına yol açtığı görüldü.

VAKIFBANK İLE DEV İŞ BİRLİĞİ: MASRAFSIZ VE KOMİSYONSUZ ERİŞİM

Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla harekete geçen Adalet Bakanlığı, Türkiye Vakıflar Bankası (VakıfBank) ile ortak bir çalışma yürüttü. Geliştirilen yeni sistemle birlikte, "depo edilen bedel" olarak bilinen tüm kamulaştırma tutarları, mahkeme hesapları altında açılacak özel alt hesaplarda, merkezi olarak tek bir çatı altında toplanacak.

Yeni dönemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki diledikleri herhangi bir VakıfBank şubesine giderek kamulaştırma alacaklarına anında erişebilecek. Üstelik vatandaşlardan bu işlemler esnasında hiçbir şekilde masraf, komisyon veya harç talep edilmeyecek. Böylece süreçte tam bir şeffaflık ve uygulama birliği sağlanmış olacak.

UYAP ENTEGRASYONU İLE SÜREÇLER HIZLANIYOR

Sistemin teknik altyapısını güçlendirmek adına dijital adımlar da eş zamanlı olarak atılıyor. Kamulaştırma bedellerinin bloke edilmesine (depo edilmesine) ilişkin resmi müzekkere şablonlarının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile entegre edilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte:

Mahkemeler tarafından yürütülen bürokratik işlemler tamamen standart hale gelecek. Yazışma ve onay süreçleri hızlanacağı için dava süreleri kısalacak. Mahkemelerin, söz konusu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf ve denetim yetkisi daha da güçlenecek.

Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesiyle, hem yargı organlarının iş yükünün hafifletilmesi hem de vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine en güvenli ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.