Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile hem Adalet Bakanlığına hem de İçişleri Bakanlığına yeni bakan yardımcıları atandı.

Özellikle Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasından sonra Adalet Bakanlığına atanacak bakan yardımcıları merakla bekleniyordu.

Yayımlanan Resmi Gazete ile İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Burak Ceyhan, İdare Mahkeme Başkanı Abdullah Aydoğdu ve Sedat Ayyıldız Adalet bakan yardımcısı olarak atandılar.

Bu atamalarda dikkat çeken ayrıntı ise atanan iki bakan yardımcısının Akın Gürlek’le aynı dönem aynı üniversiteden mezun olmaları.

Bilindiği üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Can Tuncay da Akın Gürlek gibi 2005 yılında Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Akın Gürlek’le tanışıklığı o yıllara dayanmaktadır. Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığında, Can Tuncay’ın tayini de Ankara’dan İstanbul’a çıkmıştı.



Parti kontenjanından bakan yardımcısı olan Sedat Ayyıldız da Akın Gürlek ve Can Tuncay gibi 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılından itibaren AKP içinde yer alan Sedat Ayyıldız, uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hukuk müşaviri olarak görev aldı. 2014 yılında AKP’den Üsküdar Belediye Meclis üyesi seçildi. AKP’ye yakın birçok dernekte de yöneticilik görevleri bulunmaktadır.



Yine Adalet Bakan yardımcılığı görevine getirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Ceyhan da Akın Gürlek’in çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. Burak Ceyhan çok konuşulan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının başında bulunuyordu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı görevindeyken İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmişti.