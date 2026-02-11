Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atanmıştı.

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, görevi Akın Gürlek'e devretti.

TUNÇ: BU BİR BAYRAK DEĞİŞİMİDİR

Yılmaz Tunç devir teslim töreni öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargı teşkilatının hedefleri devam edecek. Bu bir bayrak değişimidir. Akın Gürlek başkanımıza başarılar diliyorum. Her zaman yanında duracağımı söylemek istiyorum.

GÜRLEK: DAHA GÜÇLÜ HUKUK DEVLETİ GÖSTERECEĞİZ

Tunç'un ardından söz alan Akın Gürlek ise şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı'nda reformları sürdürmeye devam edeceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya da devam edeceğiz. Daha güçlü hukuk devleti göstermek için gayret edeceğiz. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir.

GÖREVİ DEVRETTİ

Konuşmaların ardından Tunç, görevi Akın Gürlek'e devretti.