Adalet teşkilatının yükünü hafifletmek ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak isteyen gençler için kritik bir eşik yaklaşıyor. Adalet Bakanlığı, 2026 yılında gerçekleştireceği 15 bin personel alımıyla hem mahkemeleri hem ceza infaz kurumlarını hem de destek birimlerini yeni kanla buluşturacak.
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alımı için geri sayım başladı: Başvurular ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımıyla binlerce gencin kariyer hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Eski Bakan Yılmaz Tunç’un müjdesi yeni Bakan Akın Gürlek döneminde netleşirken, alım takvimi, branşlar ve başvuru şartları merakla bekleniyor.Derleyen: Haber Merkezi
Kamuoyunda uzun süredir konuşulan bu dev istihdam projesi, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un TBMM bütçe görüşmelerindeki açıklamalarıyla ilk kez resmiyet kazanmıştı. Şimdi gözler, Bakanlık koltuğuna oturan Akın Gürlek’in vereceği takvim kararına çevrilmiş durumda.
Müjde Yeniden Gündemde: Eski Bakan Tunç’un Sözleri Hatırlanıyor
Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin yeni personel kazandırılacağını duyurmuştu. Alımın iki etapta tamamlanacağını belirten Tunç, ilk 7 bin 500’lük dilimin ardından ikinci 7 bin 500’lük dilimin de 2026’da hayata geçirileceğini vurgulamıştı.
2025’te planlanan 20 bin kişilik geniş alımın ilk etabında 5 bin personelin göreve başlamasının ardından, kalan 15 bin kadro için heyecan dorukta. Bakanlık kaynakları, sürecin titizlikle ilerlediğini ve personel ihtiyacının karşılanması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtiyor.
Resmi İlan Ne Zaman? Nisan Sonu veya Mayıs’ta Beklenen Duyuru
Henüz resmi takvim açıklanmamış olsa da, kulislerde konuşulan bilgiler 2026’nın ikinci çeyreğine işaret ediyor. Nisan 2026 itibarıyla edinilen verilere göre, resmi duyurunun en geç mayıs ayı başında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in konuyla ilgili yapacağı ilk açıklama, binlerce adayın kaderini doğrudan belirleyecek. Başvuru süreci başladığında adaylar, hem e-Devlet hem de Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden kolayca işlemlerini tamamlayabilecek.
Cezaevlerinden Mahkemelere Geniş Kadro Yelpazesi
Alım yapılacak branşlarda en yoğun kontenjan İnfaz ve Koruma Memurluğu kadrolarında olacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak bu memurlar, infaz kurumlarının güvenlik ve disiplin altyapısını güçlendirecek.
Adliyeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinde ihtiyaç duyulan Zabıt Katibi kadroları, dava dosyalarının hızlı ve hatasız ilerlemesini sağlayacak. Mahkemeler ve savcılıklarda görev yapacak Mübaşirlik pozisyonları ise duruşma düzeninin sorunsuz yürütülmesine katkı sunacak.
Destek personeli kadrolarında Hizmetli, Şoför, Aşçı ve Teknisyen unvanları da önemli yer tutuyor. Ayrıca uzman kadrolar arasında Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Hemşire gibi sağlık ve sosyal hizmet branşlarına da ciddi kontenjan ayrılması bekleniyor. Bu dağılım, adalet hizmetlerinin her kademesinde dengeli bir güçlendirme hedefliyor.
Başvuru Şartları ve Süreç: Adaylar Nelere Dikkat Etmeli?
Adayların başvuruda bulunabilmesi için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan geçerli puan almış olmaları gerekiyor.
Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak temel şartlar arasında yer alıyor.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular e-Devlet üzerinden, diğer kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online olarak yapılacak.