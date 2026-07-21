Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yer alan "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

‘BİYOLOJİK İNCELEMELER VE DNA ANALİZLERİ YAPILDI’

Bakanlığın açıklamasında, "Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir. Doğrusu; Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır. Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla “Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı” iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Adli Tıp Kurumu raporlarında Rojin Kabaiş’in bedeninde iki erkeğe ait DNA profili tespit edildiğinin anlaşılması üzerine kamuoyunda incelemelerin kapsamı tartışılmaya başlandı. Ailenin avukatları ve baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın başında yapılması gereken bazı temel incelemelerin eksik bırakıldığını öne sürmüştü Bu iddiaların odağında ise olay günü genç kızın üzerinde bulunan elbiselerden DNA örneği alınmadığı, ayrıca suda boğulma vakalarında kritik bir veri olan diatom testinin ve bölgedeki kamera kayıtlarının zamanında detaylıca incelenmediği suçlamaları yer almıştı

Ailenin hukuk ekibi, olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen kıyafetlerdeki genetik izlerin ve diatom testinin yeni yeni gündeme alınmasını "ihmal ve örtbas şüphesi" olarak nitelendirerek Adalet Bakanlığı’na ve adli makamlara çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan Adalet Bakanlığı ve adli merciler, soruşturmanın başından bu yana titizlikle yürütüldüğünü, otopsi ve delil toplama işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Delil karartıldığı veya inceleme yapılmadığı yönündeki iddiaları yalanlayan resmi makamlar, yüzlerce kişiden DNA örneği alınarak eşleştirme yapıldığını, teknik ve kriminal araştırmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.