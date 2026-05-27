TÜRKİYE'NİN YATIRIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK ÖNEMLİ ADIM: TAHKİM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Adalet Bakanlığı, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğini artırmak ve ticari davalardaki süreçleri hızlandırmak amacıyla kurumsal yapısında kritik bir düzenlemeye gitti. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde resmi olarak Tahkim Daire Başkanlığı faaliyete başladı.

YABANCI YATIRIMLAR İÇİN HUKUKİ GÜVENCE HEDEFLENİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı stratejik açıklamalarda yabancı sermayenin Türkiye’ye ilgisini artıracak tahkim mekanizmalarını güçlendirme kararlılığında olduklarını ifade etmişti. Bakan Gürlek; ihracat ve ithalat sektörlerinin gereksinim duyduğu uluslararası tahkim yöntemlerinin Türk hukuk mevzuatıyla tam uyumlu ve belirli hale getirilmesi için kapsamlı hazırlıklar yürütüldüğünü belirtmişti. Dış yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan bu adım, ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta davalarında sıklıkla tercih edilen tahkim sisteminin kapsamını genişletmeyi esas alıyor.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ HEDEFLERİ HAYATA GEÇİYOR

Yeni daire başkanlığının kurulması, devletin uzun vadeli adalet politikalarıyla da tam bir uyum gösteriyor. Bu karar, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan "tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması" maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı’nda taahhüt edilen "alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının yaygınlaştırılması" hedeflerinin somut bir sonucu olarak hayata geçirildi.

TÜRKİYE TAHKİM ALANINDA LİDER KONUMA GELMEYİ AMAÇLIYOR

Bölgesel krizlerin ve çatışmaların yoğun olduğu coğrafyada Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından güvenli bir liman olma özelliğini pekiştirmesi amaçlanıyor. Kurulan Tahkim Daire Başkanlığı vasıtasıyla ülke genelindeki tahkim uygulamalarına standart getirilmesi, kurumsal faaliyetlerin yakından izlenmesi, mevcut aksaklıkların tespit edilerek çözüme kavuşturulması ve Türkiye'nin tahkim alanında küresel bir lider konumuna ulaştırılması hedefleniyor.