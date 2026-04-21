Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son genel seçimler öncesi 'Kaldıracağız' dediği mülakatlar kamu personeli alımında hız kesmeden kullanılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının sözlü(mülakat) kısmı 2–27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Yazılı sınavda başarılı olan Adalet Bakanlığı personelleri görevlerinde yükselmek ve müdür olabilmek için bu süreçte ter döktü. Ancak Adalet Bakanlığı'nın personel alımı sırasında gerçekleştirilen mülakata skandal iddiaları ile gölge düştü.

"ADALET BAKANLIĞI 'ADALETSİZLİK'TE ÇIĞIR AÇTI"

Söz konusu iddialara dair CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen basın açıklamasında bulundu. 97,5 puan ile Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya'nın mülakat sonucu elendiğini anımsatan Öztürkmen, "Adalet Bakanlığı 'adaletsizlik'te çığır açtı" dedi. Öztürkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevde yükselmede 1.187 aday, unvan değişikliğinde 266 aday olmak üzere toplam 1.453 adayın başarılı olduğunu duyurdu. Ancak 'başarılı' olanlar arasında şube müdürlüğü sınavında 97,5 puanla Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya yer almadı. Çünkü Yalçınkaya mülakatta başarısız bulunarak elendi. Bu Yalçınkaya için ilk değil. Yalçınkaya 2023 yılında aynı sınavda 94 puanla Türkiye ikincisi olmuş yine mülakatta elendiği için görevde yükselememişti"

BAKANLIK 65 DAVADA 'ADALETSİZLİKTEN' MAHKUM OLDU

"Sadece şube müdürlüğü sınavına girenler değil; yazıişleri müdürlüğü, şeflik, zabıt kâtipliği sınavlarında yüksek puan alan yüzlerce Adalet Bakanlığı personeli de mülakatla elendi" diyen Öztürkmen, "Bu durum Adalet Bakanlığı'nda yeni değil. Adalet personeli yıllardır adına 'mülakat' denilen torpil düzeninin mağduru" şeklinde konuştu.

Geçen yıl Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat mağduriyetlerini gündeme getirdiğini ve mağdurların hukuk mücadelelerine destek verdiğini hatırlatan Öztürkmen, "Adalet Bakanlığı geçen yılki mülakatlar nedeniyle tam 65 davada adaletsizlikten mahkûm oldu. Mülakat mağdurları davaları kazandı. Üstelik mülakat mağdurlarını haklı bulan mahkeme kararlarında Adalet Bakanlığı'na adeta 'adalet dersi' verildi. Mahkeme kararlarında mülakatların hukuksuzluğu şu tespitlerle tescilledi" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMELER MÜLAKATLARDAKİ HUKUKSUZLUKLARI TESCİLLEDİ"

Öztürkmen mülakat mağdurlarının mahkemeleri hangi gerekçelerle kazandıklarını da paylaştı:

"-Adayların mülakatta sorulan sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınmadı.

-Verilen düşük puanların nedenleri açıklanmadı.

-Ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun objektif ve denetlenebilir bir değerlendirme yapılmadı.

-Mülakatta uygulanan yöntem hukuka uygunluk denetiminden geçmedi.

- Mülakatlar, Anayasa'da belirtilen hukuki sınırlar içinde yapılmadı"

"TAMAMI İKİNCİ MÜLAKATTA DA ELENDİ"

Öztürkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak mahkeme kararlarına rağmen mülakatlardaki acı tablo devam etti. Mahkeme kararlarıyla mülakatları iptal edilen ve yeniden mülakata girme hakkı kazanan adayların tamamı ikinci mülakatta da elendi! İstisnasız tamamı! Yargı haklılığını tescillese ne fayda. Önemli olan referansının kim olduğu, yoksa hukuk ya da haklılık değil!

Peki, yüksek puanlı ve liyakatli gençler yerine kimler yükseliyor? Kuşkusuz bunun yanıtı, önceki yıl kameralara yakalanan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmalarında gizli. AKP'den referansı olmayanların ne Adalet Bakanlığı'nda ne de başka bir kamu kurumunda çalışabilme hakkı var!

Bir yolu daha var. Ya da yandaş sendikadan torpiliniz olacak! Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Büro Sen'in Adalet Bakanlığı sınavının ardından yaptığı açıklama adeta bu torpil düzenin itirafı niteliğindeydi. Türk Büro Sen Adana şubesi resmi hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

'Görevde yükselme mülakat sonuçlarına göre 54 müdür kadrosunu kazanarak müdürlüğe terfi eden arkadaşlarımızdan 43'ü sendikamız yani Türk Büro Sen üyesidir. Bu sonuçlar göstermiştir ki devletimiz nazarında da Türk Büro-Sen'li olmak ayrıcalıktır'

Bir torpil itirafı ancak bu kadar açık ve net yapılabilirdi.

ERDOĞAN ‘MÜLAKAT KALKACAK’ SÖZÜNÜ TUTMADI

Bu yılki mülakat sonuçlarına bakıldığında Adalet Bakanlığında geleneğin değişmediği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler öncesi 'Kamuda mülakatı kaldıracağız' sözü vermişti. Seçim kampanyalarında, parti afişlerinde bu vaadi işlemişti. Erdoğan seçimi kazandı ancak verdiği sözü tutmadı.

Sadece Adalet Bakanlığı mı? Hemen tüm kamu kurumlarımızda durum aynı. Hakları, emekleri yenilen yüz binlerce mülakat mağduru var. Bu rezaleti bitirmek için tüm mücadeleyi vereceğiz.

Kamu kurumlarında torpilli eş, dost, akrabalar değil; liyakatli pırıl pırıl gençler, bu vatanın tertemiz evlatları çalışacak! Türkiye birincisini eleyen mülakat rejimini eninde sonunda bitireceğiz"