Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, toplumdaki "cezasızlık" algısına ve mevcut yasal terimlere yönelik köklü değişikliklerin işaretini verdi. Gürlek, "Suça sürüklenen çocuk" kavramının değiştirilmesi gerektiğini savunarak mevcut cezaların yetersiz olduğunu vurguladı.

"TOPLUMUN YÜZDE 81'İ CEZALARI YETERSİZ BULUYOR"

Bakan Gürlek, çocukların karıştığı suçlarda uygulanan yaptırımların kamu vicdanını rahatlatmadığını belirtti. Toplumun genel kanaatiyle hemfikir olduğunu ifade eden Gürlek, "Toplumun yüzde 81’inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Ben de aynı kanaatteyim. Bu konuda teknik ekibimizle birlikte çalışıyoruz; cezaların yetersizliği toplumda bir cezasızlık algısı yaratıyor." dedi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" TANIMI DEĞİŞİYOR

Mevcut terminolojinin en baştan ele alınması gerektiğini belirten Gürlek, suç politikalarında yeni bir denge kurulacağını söyledi. Bakan, özellikle 12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını ve komisyonun saha araştırmalarından çıkacak raporun bu sürece yön vereceğini ifade etti.

3 BAKANLIK ORTAK HAREKET EDECEK: "SADECE ADALET BAKANLIĞI'NIN İŞİ DEĞİL"

Çocukların suça karışmasını önlemek için sadece yargısal sürecin yeterli olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, önleyici mekanizmalar için iş birliği mesajı verdi.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülecek" diyen "Yaklaşık 700 hakim ve savcının görüşleri alındı, mağdur ailelerin talepleri dinlendi" diyen Gürlek, çocukların korunması kadar mağdur ailelerin haklarının gözetilmesinin de suç politikasının dengelenmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

"CEZASIZLIK ALGISINI YASAL DÜZENLEMEYLE KIRACAĞIZ"

Mağdur ailelerle yaptığı görüşmelerden derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Gürlek, "Cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Yasal düzenlemelerimiz şu an çalışma aşamasında. Komisyon raporunu dört gözle bekliyoruz; oradan çıkacak öneriler bizim yol haritamız olacak" dedi.