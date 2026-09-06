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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2027-2029 Orta Vadeli Program doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak, adalete erişimi kolaylaştırmak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirmek amacıyla reform çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Gürlek, yargılama süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin güçlendirileceğini belirtti.

DİJİTAL ADALETTE YENİ DÖNEM

Adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargılama sürelerinin azaltılması için dijital uygulamaların geliştirileceğini belirten Gürlek, "Adalete erişimi ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemlerini geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine yönelik uygulamaların da yaygınlaştırılması planlanıyor.

İHTİSAS MAHKEMELERİ OLUŞTURULACAK

Yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri kurulacağını açıklayan Gürlek, özellikle fikri ve sınai haklar mahkemelerine yönelik ihtisaslaşma eğitimlerinin güçlendirileceğini bildirdi.

KONKORDATOYA YENİ DÜZENLEME

İcra ve iflas mevzuatının günümüz şartlarına göre güncelleneceğini belirten Bakan Gürlek, konkordato uygulamasına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Gürlek, "İcra ve iflas mevzuatını günümüz şartları doğrultusunda güncelleyecek, konkordato kurumunun kötüye kullanılmasının önlenmesine ve ticari hayatta uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, elektronik tebligat uygulamasını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"DAHA HIZLI VE ETKİN BİR ADALET SİSTEMİ"

Vatandaşların adalete daha hızlı erişebilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Gürlek, "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve etkin şekilde erişebildiği, uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuştuğu, daha fazla güven veren ve daha öngörülebilir bir adalet sistemi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ın Türkiye ve millet için hayırlı olmasını dileyerek programın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.